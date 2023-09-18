Бабич — об отсутствии Джикии на поле: «Не имеет значения, кто забивает или играет, главное — бороться за чемпионство!»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о роли защитника Георгия Джикии в команде.

«Джикия стал получать меньше игрового времени? Ничего не думаю. Он один из наших лучших игроков. Не имеет значения, кто забивает или играет, главное — бороться за чемпионство!» — сказал Бабич «СЭ».

В матче 8-го тура РПЛ Бабич забил победный гол в ворота «Сочи» на 90+1-й минуте.

27-летний серб подписал контракт со «Спартаком» в августе этого года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года