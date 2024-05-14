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Сегодня, 15:30

Бабич пропустит остаток сезона и может не сыграть на Евро

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Футболист «Спартака» Срджан Бабич
Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич с высокой долей вероятности больше не сыграет за красно-белых в нынешнем сезоне. Травма, полученная игроком в матче против «Динамо», оказалась достаточно серьезной.

Бабич получил повреждение на 11-й минуте матча FONBET Кубка России против «Динамо» (2:0) 1 мая. В настоящий момент, как сообщил в понедельник руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, футболист продолжает восстановление, пропустив матчи с «Пари НН» (0:0) и «Краснодаром» (1:0) в РПЛ, а также не прилетев на матч финала Пути регионов Кубка России против «Балтики», который состоится во вторник.

По информации «СЭ», повреждение, полученное 28-летним игроком, может помешать ему принять участие в чемпионате Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Поэтому медицинский штаб «Спартака» не форсирует восстановление футболиста, чтобы тот мог быть в строю к началу июня. Однако остаток российского сезона Бабич почти наверняка пропустит.

Евро-2024
РПЛ
Сборная Сербии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
Чемпионат Европы по футболу
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