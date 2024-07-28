Бабич рассказал, что посвятил гол в ворота «Химок» своему сыну

Защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал, кому посвятил гол в ворота «Химок» (3:1) в матче второго тура РПЛ. Футболист забил на 72-й минуте после передачи Хесуса Медины с углового.

— Что означал ваш жест после гола?

— Это для моего сына. Буква «М.2 Это первая буква в имени моего сына — это ему.

— Как вам показалось, не слишком ли долго принимались решения судьями на ВАР?

— Ничего не вижу криминального. Судья не хотел торопиться. Это не так важно, в концовке матча он компенсировал эту задержку дополнительным временем.

Красно-белые набрали 3 очка и пока идут на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

5 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.

Александр Абустин