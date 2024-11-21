Бабич тренируется в общей группе «Спартака» с ограничениями

«Спартак» провел открытую для болельщиков тренировку перед матчем 16-го тура РПЛ с «Локомотивом», сообщает пресс-служба красно-белых.

Занятие прошло в дождливых условиях. Его посетило около 350 болельщиков. Также на трибуне находились сотрудники клубного офиса, некоторые из которых пришли с детьми.

Отмечается, что на тренировке присутствовали игроки, уезжавшие в свои сборные, в том числе защитник Срджан Бабич, который работал с ограничениями. 28-летний футболист получил повреждение в расположении национальной команды Сербии.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Спартак» 16 встреч во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.