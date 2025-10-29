Бабич успешно перенес операцию после травмы крестообразной свзяки

29 октября, 14:57
Защитник «Спартака» Срджан Бабич успешно перенес операцию на коленном суставе, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Впереди длительный срок восстановления, но Срджан готов к работе и обязательно вернется еще сильнее!», — говорится в сообщении в Telegram-канале красно-белых.
29-летний футболист получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
В этом сезоне на счету серба 13 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.
Petr Bitkin
Чего и всем желаю, Вот, например, мне вывернули на "коробке" мениск - я, что, обижаюсь?... Сам виноват. :)
30.10.2025
ANTI BOMG
как человек человеку, конечно, сочувствую, но как болельщик считаю, что уровень Бабича как игрока не соотвтсвует целям Спартака. Хотя и надо признать, что сам Спартак не соответствует своему называнию!
29.10.2025
Dmitriy Nekrasov
Скорейшего выздоровления! Ждём!
29.10.2025