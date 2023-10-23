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Сегодня, 13:55

Бабич верит, что «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич считает, что московский клуб мог выступить лучше в начале сезона РПЛ, но игроки команды сохраняют веру в борьбу за чемпионство.

«Хорошая игра для «Спартака», я думаю, что мы были лучше, чем «Пари НН», у нас было много моментов, мы заслужили эту победу. Конечно, мы могли бы выступить лучше. Мы не удовлетворены, мы только на четвертом месте в таблице РПЛ. Но в кубке мы играли хорошо. Конечно, я надеюсь, что мы будем играть в следующих играх, как в матче с «Пари НН». Нам нужно показывать нашу игру, нам нужно исправлять много вещей. Конечно, я верю в то, что «Спартак» будет бороться за первое место в таблице РПЛ в этом сезоне. Потому что я здесь для этого», — приводит слова Бабича ТАСС.

После 12 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

Источник: https://tass.ru/sport/19089989
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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