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Сегодня, 15:58

Бабич заявил, что футболисты «Спартака» верят в победу в РПЛ в этом сезоне

Диана Андрющенко
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Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич заявил, что красно-белые верят в победу в Мир — РПЛ в сезоне-2024/25.

«Мы не думаем о «Зените» или о ком-либо, только о своей игре. Конечно, мы верим в чемпионство в РПЛ в этом сезоне, но нам нужно смотреть только на себя и на то, что мы делаем. Не нужно думать о «Зените» или «Краснодаре», ведь впереди у нас игра с «Пари НН». Но даже если люди не верят в нас, то мы верим, что можем стать чемпионами в этом сезоне, потому что наша команда очень качественная.

Мы не думаем о серии из пяти побед, нужно двигаться шаг за шагом, от матча к матчу, мы не должны смотреть назад. Но, честно, я не думаю об этом, потому что это может влиять. Хочу оставаться скромным, чтобы готовиться к следующему матчу», — цитирует Бабича ТАСС.

«Спартак» одержал пять побед подряд в РПЛ и занимает третью строчку турнирной таблицы. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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