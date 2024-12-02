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Сегодня, 10:32

Бабич заявил, что Угальде может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Камила Абдурахманова
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился мнением о костариканском форварде красно-белых Манфреде Угальде.

«Да, в матче с «Краснодаром» было много стычек, но мы готовились к этой команде, знали, что делать для победы. Игра была тяжелой, но мы забрали три очка. После первого гола мы стали верить в победу больше, у нас отличные взаимосвязи и команда, можем обыграть любого соперника. Я уже говорил, что мы способны победить как «Краснодар», так и «Зенит.

Не стоит говорить только об одном игроке, ведь вся команда заслуживает побед, даже те игроки, которые находятся на скамейке. У нас собрался сильный коллектив. Но стоит признать, что то, что Манфред Угальде забил столько голов в последних двух матчах, невероятно. Невероятный футболист. Конечно, он может стать лучшим бомбардиром РПЛ, я верю, что он им и станет», — приводит слова Бабича ТАСС.

1 декабря «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» (3:0) в матче 17-го тура РПЛ. Угальде оформил дубль. Красно-белые одержали пятую победу подряд в чемпионате России и с 34 очками поднялись на третье место в турнирной таблице.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ. Команда Мурада Мусаева с 38 очками — на второй строчке. Лидирует «Зенит» с 39 очками.

Источник: ТАСС
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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