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Сегодня, 03:40

Бабкин: «В матче с ЦСКА не ощущали себя какими-то мальчиками для битья или аутсайдерами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин рассказал, ощущает ли самарская команда себя фаворитом в таких матчах, как против ЦСКА.

«Эмоциональная составляющая в команде у нас была на высоком уровне до этой игры после серии удачных матчей. Нужно поддерживать и дальше это эмоциональное состояние, даже с учетом негативного настроения от упущенной победы в матче с ЦСКА. В этой игре мы не ощущали себя какими-то мальчиками для битья или аутсайдерами. Мы верили в себя, в свои силы. И действительно, вы правильно сказали, в таблице мы перед матчем с ЦСКА были выше соперника и остаемся выше их», — цитируют «Известия» Бабкина.

В эту субботу «Крылья Советов» сыграют с «Сочи». Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1578137/aleksei-fomin/dazhe-posle-ukhodov-kliuchevykh-igrokov-my-pokazyvali-dostoinuiu-igru
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
Сергей Бабкин
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