Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:24

Бабкин считает, что Казарцев потерял контроль за матчем «Крылья» — «Локомотив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Василий Казарцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался о судействе в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

Самарцы отыгрались, дважды забив в добавленное ко второму тайму время. Решающий гол с пенальти забил Бенхамин Гарре. Главным арбитром встречи работал Василий Казарцев.

«Мне показалось, что главный арбитр сегодня контроль игры потерял. А в остальном ничего больше не хочу говорить про судейство. Пусть другие с этим разбираются», — цитирует Бабкина Metaratings.

После окончания встречи полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра «позором футбола», а главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов нецензурно высказался о судействе матча.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Василий Казарцев
Сергей Бабкин
10
Обсудить
Читайте также
Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
Фигуристка Трусова рассказала, влюблена ли она сейчас
Один из беспилотников ВСУ врезался в жилой дом в Туле, один человек пострадал
Пушилин сообщил о попытке ВСУ нанести урон энергосистеме ДНР
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Дмитриева
В Чехии заявили о возобновлении закупок российского газа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Газзаев — о Файзуллаеве: «Он прибавляет на глазах»
«Карраскаль сыграл здорово, Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон, ЦСКА не хватило скамейки». Мнение Газзаева
«Ростов» — «Пари НН». Онлайн-трансляция матча
«Урал» — «Краснодар»: «быки» вернутся на первое место? Онлайн-трансляция матча
Бабич назвал игру против «Балтики» более тяжелой, чем матчи квалификации Евро-2024
Бушманов считает, что Джикии не стоит покидать «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Бабич назвал игру против «Балтики» более тяжелой, чем матчи квалификации Евро-2024

В Госдуме раскритиковали российских футболистов за нежелание помогать армии