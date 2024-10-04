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Сегодня, 07:28

Бахва Тедеев: «Все делается для того, чтобы «Алания» сыграла на новой арене этой осенью»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Алании» Бахва Тедеев рассказал о сроках сдачи в эксплуатацию нового стадиона команды.

«Ложных иллюзий создавать не буду. Все делается для того, чтобы сыграть на новой арене этой осенью, но реальные сроки — мы обретем дом к рестарту первенства в новом году. Стадион еще надо будет сертифицировать. Процесс сейчас идет максимально быстро, в чем огромный вклад президента и вице-президента «Алании», отца и сына Гуриевых: Владимира Валерьевича и Данилы Владимировича. Ускорили!

Они вкладывают свои личные средства. Поле уложено исключительно на инвестиции Владимира Валерьевича. Видели бы его — идеальное! Представьте, поля вообще в смете не было, не знаю, как выходили бы из ситуации. Если бы не они, стадион первой категории не построили бы. Да, он априори был низшей, и только благодаря им была сделана переориентация на соответствие с требованиями РПЛ», — цитирует Metaratings.ru Тедеева.

Футбол
ФК Алания (Владикавказ)

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