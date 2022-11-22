Бакаев и Иван в старте «Зенита» на матч с «Црвеной Звездой»

22 ноября, 19:06
«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Црвеной Звездой».
«Зенит»: Иван, Адамов, Чистяков, Алип, Круговой, Сутормин, Вендел, Ерохин, Мантуан, Бакаев, Кассьерра.
Запасные: Кержаков, Королев, Скроботов, Д. Сергеев, Сантос, Ногтев, Вахания, Малком, Клаудиньо, И. Сергеев.
Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 22 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начнется встреча в 20.00 по московскому времени.
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Основные источники исследования