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Сегодня, 12:17

РИА «Новости»: «Зенит» может включить Бакаева в сделку со «Спартаком» по Соболеву

Руслан Минаев
Зелимхан Бакаев (крайний слева) и Александр Соболев (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вингер «Зенита» Зелимхан Бакаев может вернуться в «Спартак», сообщает РИА «Новости Спорт».

По данным источника, выступающий на правах аренды за «Аль-Вахда» (ОАЭ) россиянин может быть включен в сделку по переходу в «Зенит» форварда «Спартака» Александра Соболева.

Отмечается, что в клубе из Санкт-Петербурга по-прежнему рассчитывают оформить трансфер форварда красно-белых.

Ранее «СЭ» сообщал, что 27-летний нападающий «Спартака» не входит в планы «Зенита».

Соболев в прошлом сезоне провел 34 матча, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

На счету 27-летнего Бакаева 25 матчей за «Аль-Вахда», в которых он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Источник: РИА
Александр Соболев
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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