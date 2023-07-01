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Сегодня, 23:02

Бакаев назвал своего лучшего друга в «Зените»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, с кем лучше всего общается в команде.

— Лучший друг в «Зените»?

— Арсен Адамов! А так все шикарные ребята. Со всеми хорошие отношения.

— Много бразильцев — это как-то влияет?

— На что влияет? Атмосфера хорошая.

— Знаешь португальские слова?

— Что-то, может, знаю.

— Всех по именам выучил?

— Да.

— Что думаешь об изменениях правила офсайда?

— Не вникал. Наше дело — играть.

— Надо будет по-другому открываться.

— Когда ты бегаешь по полю, ты об этом не думаешь.

Ранее Бакаев заявил, что не собирается уходить из «Зенита».

Зелимхан Бакаев
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