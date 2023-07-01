Бакаев назвал своего лучшего друга в «Зените»

Сегодня, 23:02
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, с кем лучше всего общается в команде.
— Лучший друг в «Зените»?
— Арсен Адамов! А так все шикарные ребята. Со всеми хорошие отношения.
— Много бразильцев — это как-то влияет?
— На что влияет? Атмосфера хорошая.
— Знаешь португальские слова?
— Что-то, может, знаю.
— Всех по именам выучил?
— Да.
— Что думаешь об изменениях правила офсайда?
— Не вникал. Наше дело — играть.
— Надо будет по-другому открываться.
— Когда ты бегаешь по полю, ты об этом не думаешь.