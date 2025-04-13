Бакаев получил четвертую желтую карточку в сезоне и снова пропустит матч с «Зенитом»

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев не сыграет против «Зенита» в 25-м туре РПЛ.

28-летний футболист получил желтую карточку в концовке матча против «Крыльев Советов» (1:3) в 24-м туре. Она стала для Бакаева четвертой в этом розыгрыше РПЛ. Таким образом, из-за перебора желтых он пропускает следующий матч.

В августе Бакаев, арендованный «Химками» у «Зенита», не попал в заявку на игру первого круга. Тогда футболист заявил, что ему не разрешили сыграть против сине-бело-голубых.

«Зенит» на своем поле примет «Химки» в воскресенье, 20 апреля. Начало — в 16.30 по московскому времени.