Бакаев: «Акрон» — очень интересный проект»

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев поделился впечатлениями от перехода в тольяттинскую команду.

«У меня был выбор, где продолжить свою карьеру. Взвесив все «за» и «против», остановился на варианте с «Акроном», потому что, мне кажется, что это очень интересный проект. Здесь в меня верят и хотят помочь мне вернуть того игрока, каким я был три года назад. Клуб был очень сильно во мне заинтересован. Отмечу личную заинтересованность главного тренера и спортивного директора. Выбор, не сказал бы, что был легким, но в какой-то степени быстрым.

Жду, что «Акрон» будет командой, которая никого и ничего не будет стесняться на новом уровне. Команда заслуженно вышла в РПЛ и, уверен, сделает все, для того чтобы не только бороться за сохранение места в элите», — приводит слова Бакаева официальный сайт клуба.

2 июля «Акрон» объявил о переходе 24-летнего россиянина.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Родину» на правах аренды из «Рубина». На счету игрока 22 матча в Мелбет-Первой лиге, в которых ему удалось забить 1 гол и отдать 3 результативные передачи.