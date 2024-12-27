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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 23:40

Бакаев прокомментировал возможную отставку Артиги

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал возможную отставку главного тренера подмосковной команды Франка Артиги.

«Честно говоря, даже не знаю никаких новостей, которые были о возможной отставке Артиги. Полагаю, в последних матчах мы своей игрой постарались ответить на эти слухи. Думаю, для всех очевидно, что Франк должен провести зимние сборы и поставить игру для команды.

Потому что уже по ходу сезона к нам пришло много новых футболистов. После сборов уже можно будет давать ответ, на что мы способны в этом сезоне», — цитирует Бакаева Legalbet.ru.

48-летний Франк Артига возглавил подмосковный клуб в июне. После 18 туров РПЛ «Химки» набрали 16 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet.ru
Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Химки
Франк Артига
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