Бакаев прокомментировал возможную отставку Артиги

Нападающий «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал возможную отставку главного тренера подмосковной команды Франка Артиги.

«Честно говоря, даже не знаю никаких новостей, которые были о возможной отставке Артиги. Полагаю, в последних матчах мы своей игрой постарались ответить на эти слухи. Думаю, для всех очевидно, что Франк должен провести зимние сборы и поставить игру для команды.

Потому что уже по ходу сезона к нам пришло много новых футболистов. После сборов уже можно будет давать ответ, на что мы способны в этом сезоне», — цитирует Бакаева Legalbet.ru.

48-летний Франк Артига возглавил подмосковный клуб в июне. После 18 туров РПЛ «Химки» набрали 16 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице.