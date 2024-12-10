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Сегодня, 13:58

Бакаев считает, что Джикия добавил «Химкам» опыта и качества в защите

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Химок» Зелимхан Бакаев рассказал об игре Георгия Джикии за подмосковную команду.

«Честно говоря, уже устал хвалить Джикию после его перехода в «Химки». Он, безусловно, добавил команде опыта и качества в защите. Очень здорово, что у нас есть такой классный игрок», — сказал Бакаев Legalbet.ru

13 сентября Георгий Джикия стал игроком «Химок» на правах свободного агента. Летом 30-летний защитник покинул «Спартак» после окончания контракта. В этом сезоне в составе «Химок» Джикия провел восемь матчей, но не отметился результативными действиями.

Источник: Legalbet.ru
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Георгий Джикия
Зелимхан Бакаев
ФК Химки
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