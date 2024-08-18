Бакаев — о непопадании в заявку на матч с «Зенитом»: «Не разрешили»

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, почему его не оказалось в заявке на в матч 5-го тура РПЛ против «Зенита».

Ранее в «Химках» заявили, что Бакаев пропускает матч с петербургским клубом, которому принадлежит игрок, из-за недомогания.

— Почему сегодня не играете?

— Не разрешили.

— Потому что такое соглашение с «Зенитом»?

— Наверное.

28-летний Бакаев перешел в подмосковный клуб из «Зенита» на правах аренды этим летом. В текущем сезоне игрок провел за красно-черных 3 матча и забил 1 гол.

Матч 5-го тура между «Химками» и «Зенитом» состоится 18 августа на «Арене Химки».

Денис Сафронов