Бакаев: «В «Зенит» я не вернусь»

Нападающий «Химок» и сборной России Зелимхан Бакаев, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о своих планах на будущее.

— Что у вас сейчас в мыслях? Закончить чемпионат и вернуться в «Зенит»?

— В «Зенит» я не вернусь. Летом закончится контракт.

— Но, может, там оценят вашу игру за «Химки» и сборную?

— Не хочу об этом думать. Пока в сборной, думаю о сборной. Вернусь в «Химки» — буду думать о команде и задаче, — цитирует футболиста «РБ Спорт».

Бакаев перешел из «Зенита» в «Химки» на правах аренды в августе 2024 года. В этом сезоне на счету 28-летнего футболиста 21 матч за подмосковную команду во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами.

За сине-бело-голубых Бакаев провел 34 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.