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РПЛ

Сегодня, 22:33

Балахнин: «Факел» просто переиграл «Ростов»

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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о поражении команды в матче 26-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

«Почему «Ростов» проиграл сегодня «Факелу»? Надо разбираться внутри команды. Скорее всего, футболисты не смогли реализовать себя в полной мере. Сегодня воронежцы переиграли «Ростов», — цитирует «Газета.Ru» Балахнина.

«Ростов» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, но по итогам тура команду Валерия Карпина могут обойти «Спартак» и ЦСКА.

Источник: gazeta.ru
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Балахнин
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