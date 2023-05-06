Балахнин: «Факел» просто переиграл «Ростов»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о поражении команды в матче 26-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

«Почему «Ростов» проиграл сегодня «Факелу»? Надо разбираться внутри команды. Скорее всего, футболисты не смогли реализовать себя в полной мере. Сегодня воронежцы переиграли «Ростов», — цитирует «Газета.Ru» Балахнина.

«Ростов» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, но по итогам тура команду Валерия Карпина могут обойти «Спартак» и ЦСКА.