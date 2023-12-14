Балахнин назвал Ивича лучшим тренером первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал лучшего тренера первой части сезона-2023/24 чемпионата России.

«По-моему, тут очевидно и на поверхности лежит ответ. Ивич, конечно же. Команда идет на первом месте, тренер хорошо работает в плане творчества. Интересно, что он пришел в команду вообще с другой философией, изменил ее и успешно ее проводит, была ведь полюсная философия команды и это впечатляет! Изменить так команду, перейти на другой полюс и сумел сделать команду успешной», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

«Краснодар» завершил первую часть сезона на первом месте в турнирной таблице чемпионата России.