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РПЛ

Сегодня, 20:07

Балахнин назвал Ивича лучшим тренером первой части сезона РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал лучшего тренера первой части сезона-2023/24 чемпионата России.

«По-моему, тут очевидно и на поверхности лежит ответ. Ивич, конечно же. Команда идет на первом месте, тренер хорошо работает в плане творчества. Интересно, что он пришел в команду вообще с другой философией, изменил ее и успешно ее проводит, была ведь полюсная философия команды и это впечатляет! Изменить так команду, перейти на другой полюс и сумел сделать команду успешной», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

«Краснодар» завершил первую часть сезона на первом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Vprognoze.ru
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Сергей Балахнин
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