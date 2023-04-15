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Сегодня, 16:46

Балахнин назвал команды, которые будут бороться за второе-третье места в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал команды, которые будут бороться за второе-третье места в РПЛ.

«Пожалуй можно очертить этот круг: ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». «Динамо» — тоже может быть, но все-таки у них большой очковый отрыв, им будет крайне тяжело. Но по уровню футболистов и по потенциалу «Динамо» можно приписать к этой группе», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

«Зенит» после 22 туров набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Ростов» на два очка. Третье место с 42 баллами занимает «Спартак», на одно очко отстает ЦСКА. «Динамо» набрало 36 баллов, деля пятое и шестое место с «Ахматом».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/15/20219059.shtml
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Балахнин
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