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Балахнин назвал лучшего футболиста 2023 года в чемпионате России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал лучших игроков РПЛ в 2023 году.

«Наверное, я выделил бы несколько игроков. Глушенков проявил себя достаточно ярко, и он был чем-то свежим в последнее время в нашем футболе. Еще я мог бы выделить игроков «Краснодара» ... Кого-то из обороны, команда меньше всего пропустила... Скажу, что это центральный защитник Оласа. Он достаточно ровно провёл сезон, и нужно кого-то отметить из обороны «Краснодара», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005526376_balahnin_nazval_luchshego_futbolista_2023_goda_v_chempionate_rossii
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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