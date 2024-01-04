Балахнин назвал лучшего футболиста 2023 года в чемпионате России

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал лучших игроков РПЛ в 2023 году.

«Наверное, я выделил бы несколько игроков. Глушенков проявил себя достаточно ярко, и он был чем-то свежим в последнее время в нашем футболе. Еще я мог бы выделить игроков «Краснодара» ... Кого-то из обороны, команда меньше всего пропустила... Скажу, что это центральный защитник Оласа. Он достаточно ровно провёл сезон, и нужно кого-то отметить из обороны «Краснодара», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.