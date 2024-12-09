Балахнин назвал Сако самым важным игроком «Ростова» в сезоне-2024/25

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высоко оценил игру защитника команды Умара Сако в сезоне-2024/25.

«Если смотреть на выступления «Ростова» с самого начала сезона, то самым важным игроком команды я бы назвал Сако. Всё-таки, на мой взгляд, он стабильнее всех сыграл в первой части чемпионата. Он играет очень важную роль при игре «Ростова» в обороне», — цитирует Балахнина Legalbet.

28-летний нигерийский защитник присоединился к ростовчанам 1 июля 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. За 24 матча во всех турнирах в нынешнем сезоне Сако не отметился результативными действиями.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 7-м месте в турнирной таблице с 26 очками.