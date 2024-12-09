Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:44

Балахнин назвал Сако самым важным игроком «Ростова» в сезоне-2024/25

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высоко оценил игру защитника команды Умара Сако в сезоне-2024/25.

«Если смотреть на выступления «Ростова» с самого начала сезона, то самым важным игроком команды я бы назвал Сако. Всё-таки, на мой взгляд, он стабильнее всех сыграл в первой части чемпионата. Он играет очень важную роль при игре «Ростова» в обороне», — цитирует Балахнина Legalbet.

28-летний нигерийский защитник присоединился к ростовчанам 1 июля 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года. За 24 матча во всех турнирах в нынешнем сезоне Сако не отметился результативными действиями.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 7-м месте в турнирной таблице с 26 очками.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
Умар Сако
Читайте также
В США арестовали мужчину по делу об убийстве 41-летней давности
В ДНР за неделю сорвали 108 атак украинских беспилотников
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Психотерапевт рассказал о способах найти общий язык с ребенком
Каспер Рууд сделал предложение своей девушке
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
Сегодня
Вчера
Неделя