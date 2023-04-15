Балахнин назвал «Спартак» явным фаворитом в матче с «Торпедо»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о матче «Торпедо» и «Спартака» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Все-таки это трудный вопрос. Игра с «Факелом» была неубедительной, если смотреть чисто на футбол. Да, они выиграли, взяли три очка, какие-то шансы у них могут быть за счет большого вдохновения. Но это маловероятно, все-таки «Спартак» на порядок сильнее, и ему необходимо бороться за медали. Безусловно, «Спартак» — явный фаворит», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 42 очка. «Торпедо» (13) идет на последней строчке.