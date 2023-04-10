Балахнин назвал увольнение Бердыева из «Сочи» темной историей

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Футбольный эксперт Сергей Балахнин прокомментировал увольнение из «Сочи» главного тренера Курбана Бердыева.
«Результат не удивил, потому что «Сочи» сейчас не показывает игры, хоть и победил в предыдущем матче. Но эта победа скорее была не логичная. Я ожидал, что сочинцы воодушевятся победой, но они показали неважную игру, неубедительную. Самарцы взяли три очка заслужено. А отставка Бердыева стала неожиданной. Не знаю, чем она обусловлена, но это неправильно. Если он сам ушел, тоже странно. Прийти, собрать команду, привести своих людей и уйти. Это плохо выглядит. Если клуб его уволил — тоже непонятно. Идет начало работы, узнавание команды, ничего еще не ясно. Тем более, он взял команду не с начала сезона. Увольнять Бердыева — это какая-то темная история», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».
10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.
Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.
«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.