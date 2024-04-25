Балахнин назвал заслуженной победу «Рубина» над «Зенитом»

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на поражение «Зенита» от «Рубина» (0:2) в 21-м туре РПЛ.

«Конечно, если брать по цифрам, то преимущество было у «Зенита», но «Рубин» действовал эффективнее и заслуженно победил. Команда к этому и готовилась, к тому, что отдаст мяч и будет реализовывать моменты, которые у них будут», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. В параллельном матче «быки» обыграли «Балтику» (3:2).

«Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.