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Сегодня, 16:44

Балахнин назвал заслуженной победу «Рубина» над «Зенитом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на поражение «Зенита» от «Рубина» (0:2) в 21-м туре РПЛ.

«Конечно, если брать по цифрам, то преимущество было у «Зенита», но «Рубин» действовал эффективнее и заслуженно победил. Команда к этому и готовилась, к тому, что отдаст мяч и будет реализовывать моменты, которые у них будут», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. В параллельном матче «быки» обыграли «Балтику» (3:2).

«Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Сергей Балахнин
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