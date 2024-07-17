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Сегодня, 06:13

Балахнин не уверен, что «Зенит» в сезоне-2024/25 может снова стать чемпионом России

Виктория Кравченко
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Бывший член тренерского штаба сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о конкуренции в РПЛ.

— В преддверии старта сезона много говорится о том, что конкурентов у «Зенита» в нынешнем чемпионате не будет. А вы как считаете?

— Пока рано что-то говорить. Пока мы не увидим команды в деле. В прошлом сезоне мы тоже видели, что «Зенит» вроде бы усилился, но при этом он не был на голову сильнее всех. Поэтому я бы не рискнул так однозначно говорить о первенстве питерцев.

— Но мы видим, что другие клубы не очень активны на трансферном рынке на вход. Это не смущает?

— Конечно, смущает. Но ведь трансферное окно будет еще долго открытым. Те легионеры, у которых не будет получаться попасть в хорошие клубы, могут идти к нам. Поэтому серьезные приобретения у всех еще впереди, — цитирует Балахнина Евро-Футбол.Ру.

Новый сезон российской премьер-лиги стартует 20 июля.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Зенит
Сергей Балахнин
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