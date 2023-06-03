Балахнин не верит, что фактор домашнего поля поможет «Крыльям Советов» победить «Спартак»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».

«В этой встрече будет играть большое значение класс команд и игроков. Тут еще надо говорить о самих «Крыльях Советов. Они сейчас тоже не в лучшем своем состоянии и показывает не самый хороший футбол. Фактор домашнего поля всегда играет важную роль, но я боюсь, что в этом случае, он не будет таким весомым. Потому что, все-таки «Спартак» мотивирован в борьбе за медали. Если брать совокупность, то уровень футболистов красно-белых на голову выше самарских», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ, «Крылья» набрали 29 очков и идут на 13-й строчке.

Команды сыграют 3 июня. Начало — в 17.00 мск.