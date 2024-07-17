Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:05

Балахнин не видит фаворита в матче РПЛ «Ростов» — ЦСКА

Telegram Дзен

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин не видит однозначного фаворита в матче 1-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА.

«Очень трудно сказать, кто в каком состоянии подойдет к этому матчу. В реальной борьбе мы не видели ни одну, ни другую команду. Да, были контрольные игры, мы смотрели «Ростов» с «Краснодаром», ЦСКА на другом турнире. Но эти матчи не дают общей картины, очень сложно будет для и той и другой команды. Фаворита ярковыраженного в этой игре нет», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Матч состоится 20 июля в Ростове-на-Дону, начало — в 20.00 по московскому времени.

По итогам сезона-2023/24 «Ростов» занял 7-е место в таблице чемпионата России, а ЦСКА стал шестым.

Источник: Vprognoze.ru
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
1
Обсудить
Читайте также
Тарасова считает несправедливым решение каналов РФ не показывать Игры в Париже
Соболенко, Дончич, Чусовитина. Десять иностранных звезд спорта, которых будет не хватать на Олимпиаде в Париже
СК возбудил дело в отношении растоптавшего христианский крест блогера
Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продет свою звезду за 20 млн. Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продает свою звезду за 20 млн, Чалов нашел клубы в Европе. Главные трансферные слухи РПЛ за 17 июля
Суд приговорил к пожизненному сроку убившего подругу и изнасиловашего ее тело мужчину
В Одессе неизвестные за ночь подожгли пять машин украинских военных
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Динамо»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

Бобер: «Попадание в восьмерку будет хорошим результатом для «Крыльев Советов»