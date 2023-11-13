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Сегодня, 16:31

Балахнин объяснил, почему «Ростов» неубедительно провел первый тайм со «Спартаком»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на поражение дончан в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Почему «Ростов» неубедительно провел первый тайм? Команда плохо подготовилась к сопернику, Карпин немного не угадал с составом. Иначе зачем менять трех футболистов в перерыве? Ростовчане не смогли предвидеть действия атаки «Спартака», футболисты медленно реагировали на неудачи. Нашим футболистам только в перерыве можно нормально показать, что надо изменить в своих действиях», — сказал Балахнин «Евро.Футбол.Ру».

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005447605_balahnin_spartak_na_segodnya_ne_mojet_borotsya_za_vyisokie_mesta
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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