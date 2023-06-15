Балахнин предположил, почему Полоз покинул «Ростов»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о нападающем Дмитрие Полозе, который покинул клуб по окончании сезона-2022/23.

«Я его хорошо знаю, он давно здесь выступал. Полоз — достаточно интересный, квалифицированный нападающий, в прошлом приглашался в сборную России, в петербургский «Зенит». У него очень высокая квалификация. Другое дело, что, может быть, в прошлом сезоне он не смог до конца себя проявить. Может быть, случились какие-то ограничения, в связи с которыми с ним расстались, сложно сказать. Как футболист, он очень хороший, умелый, достаточно интересный. Сейчас ему 31 год, это возраст футбольного расцвета, зрелости, опыта. Он может проявить себя в новом клубе намного интереснее», — приводи слова Балахнина «Газета.Ru».

13 июня «Ростов» объявил об уходе 31-летнего форварда. В сезоне-2022/23 Полоз забил 9 голов в 30 матчах за ростовчан.