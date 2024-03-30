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30 марта, 15:18

Балахнин объяснил успешные результаты «Ростова» после возобновления сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал форму команды в последних матчах.

«Ростов» одержал три победы в трех матчах РПЛ после возобновления сезона. Команда Валерия Карпина обыграла «Краснодар» (2:1), «Крылья Советов» (2:0) и «Динамо» (4:1).

«Ростов» весной оказался лучше готов по сравнению с соперниками, с которыми они пока играли. В частности, можно сказать, что «Крылья Советов» и «Краснодар» подготовились во время зимней паузы объективно не очень хорошо. А ростовчане — молодцы. Заметно, что они в достаточно неплохой форме. Но всё же в концовках матчей команда проседает, и сил немного не хватает", — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

После победы над «Динамо» ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в РПЛ.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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