Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

6 мая, 23:26

Балахнин: «Не сказал бы, что «Динамо» является лидером РПЛ по качеству игры»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал игру «Динамо» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Динамо» — бесспорно хорошая команда. Но она не прыгает выше головы. Я бы не сказал, что «Динамо» является лидером РПЛ по качеству игры. Москвичи играют неровно. Могут собраться и сыграть относительно неплохо, как с «Зенитом». Но даже в этой встрече они полтора тайма уступали практически во всем. Итоговый результат показал скорее слабость «Зенита», чем силу «Динамо», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

После 27 тура команда Марцела Лички с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Краснодару» (50 очков) по дополнительным показателям. Лидером остается «Зенит» (51).

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Балахнин
1
0
Читайте также
В России не покажут международный конкурс песен «Евровидение»
Рублев после победы в Мадриде рассказал о проблемах со здоровьем
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Гол на 16-й секунде, ВАР на стороне Екатеринбурга и спасение на последней минуте! Что случилось в матче «Урал» - «Балтика»
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кукуян: «Что мне сказал Карпин? Поблагодарил за игру»

«Локомотив» — «Ростов»: Кукуян ошибочно не наказал Миранчука — тот избежал дисквалификации