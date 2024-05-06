Балахнин: «На багаже Ивича «Краснодар» как-то играл, но спад может продолжиться»

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о выступлении «Краснодара» в концовке сезона.

«Краснодар» сейчас не показывает чемпионскую игру, но и до этого матча было видно, что команда стала в последнее время играть с перепадами. Этого стоило ожидать после ухода Ивича. Еще на каком-то багаже они какое-то время играли, но этот спад может продолжиться. Уход тренера среди сезона всё равно когда-то бы сказался", — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Три команды имеют по 50 очков — «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». Петербуржцы, занимающие первую строчку, имеют игру в запасе.