Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:22

Балахнин: «На багаже Ивича «Краснодар» как-то играл, но спад может продолжиться»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о выступлении «Краснодара» в концовке сезона.

«Краснодар» сейчас не показывает чемпионскую игру, но и до этого матча было видно, что команда стала в последнее время играть с перепадами. Этого стоило ожидать после ухода Ивича. Еще на каком-то багаже они какое-то время играли, но этот спад может продолжиться. Уход тренера среди сезона всё равно когда-то бы сказался", — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Три команды имеют по 50 очков — «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». Петербуржцы, занимающие первую строчку, имеют игру в запасе.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005632079_balahnin_na_bagaje_ivicha_krasnodar_kak-to_igral_no_spad_mojet_prodoljitsya
ФК Краснодар
Сергей Балахнин
0
Читайте также
Янсен рассказал, по какой причине не возглавил «Спартак»
Финал международного конкурса песен «Евровидение» пройдет 11 мая
ФСБ опубликовала признания адъютанта Гитлера о решающем вкладе СССР в разгром нацизма
Чернов говорит об украденном пенальти, Зарема недовольна Угальде, а Тео попрощался с мечтами о медалях. Что произошло после матча «Пари НН» - «Спартак»
СМИ сообщили об отправке Францией на Украину отрядов Иностранного легиона
Си Цзиньпин заявил о намерении совместно с Францией искать решение украинского кризиса
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
Веденеев: «Факелу» очки нужны больше, чем «Зениту», они будут просто умирать на поле»
Стрепетов: «Зенит» ничья в Воронеже никак не устроит»
Сутормин: «Пока шансы остаться в РПЛ у «Сочи» есть — надо играть»
Гладилин: «Теперь «Спартаку» нужно сосредоточиться на Кубке России»
Защитник «Спартака» Чернов — о ничьей с «Пари НН»: «За владение мячом никто очки не дает»
Такой борьбы за золото в РПЛ не было давно. Давайте насладимся концовкой!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Веденеев: «Факелу» очки нужны больше, чем «Зениту», они будут просто умирать на поле»

Чистяков — о Морено: «Очень классный специалист, мне нравится с ним работать»