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Сегодня, 18:21

Балахнин оценил календарь «Ростова» на сезон РПЛ-2023/24

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил турнирное расписание клуба на старте сезона РПЛ-2023/24.

— Трудно сказать. Надо смотреть, как команды будут готовы, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина. — Пока у меня нет представления об их состоянии. Наверное, сейчас команды-соперники находятся не в самом оптимальном состоянии. В первых турах могли попасться те же ЦСКА и «Динамо». Для «Ростова» уж точно не самый плохой календарь.

В первых пяти турах команда Валерия Карпина сыграет с «Факелом», «Зенитом», «Крыльями Советов», «Рубином» и «Сочи».

Источник: Евро-футбол
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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