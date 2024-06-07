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Сегодня, 10:19

Балахнин оценил назначение Николича в ЦСКА

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Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал назначение сербского специалиста Марко Николича в московский ЦСКА.

«В «Локомотиве» он показал себя прилично. По всем показателям видно, что знающий человек, хороший специалист, который может решать серьезные задачи», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

ЦСКА заключил контракт с 44-летним тренером до конца сезона-2025/26. Отмечается, что команда начнет подготовку под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.

В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала Суперкубок страны в 2023 году, а также Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
Сергей Балахнин
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