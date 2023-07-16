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Сегодня, 15:30

Балахнин оценил перспективы молодых игроков «Зенита» попасть в основной состав в новом сезоне

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин уверен, что у молодых воспитанников «Зенита» есть шанс заиграть в основе.

«У «Зенита» достаточно хороший резерв, у них и ротация может быть. Сегодня, допустим, бразильцы выглядят сильнее — они и играют. Завтра подтянутся молодые русские ребята — будут они играть. Как мне кажется, в тренерском штабе «Зенита» именно так и рассуждают. Просто на данном этапе те, кто вышел в основе, выглядели посильнее. Тем более, у них была возможность набрать форму в хороших спаррингах против «Фенербахче» и «Црвены Звезды», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

15 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.

В первом туре нового сезона чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга встретится с «Пари НН». Матч пройдет 22 июля. Начало — в 15.15 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/16/20884154.shtml
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Сергей Балахнин
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