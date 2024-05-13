Балахнин — о победе «Динамо» над «Балтикой»: «Это чудо какое»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал победу «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ над «Балтикой» (3:2).

«Судя по тому, что сейчас творится в РПЛ, неудивительно. Да и «Динамо» было неубедительным. На 90-й минуте проигрывать «Балтике», которая идет на предпоследнем месте. Это чудо какое-то было. Эти 10 минут «Балтика» могла бы вполне отстоять, но что-то пошло не по плану. Да они сами в «Динамо» назвали это чудом», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 28 матчах. «Зенит» с 51 баллом расположился на второй строчке.