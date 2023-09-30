Балахнин: «Абаскаль нормально работает в «Спартаке», он постоянно ищет что-то новое»

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мне нравится, как работает Абаскаль в «Спартаке», хоть и многие его критикуют. Он нормально работает. Я вижу, что он в постоянном поиске, ищет что-то новое. Так и должен делать тренер — важно быть гибким, подстраиваться под соперника. Абаскаль даже по ходу игры пытается что-то изменить, внести коррективы. Да, может, «Спартак» где-то нестабилен сейчас, но все равно они набирают очки, потихоньку идут вверх», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в девяти турах. 1 октября «Спартак» на выезде сыграет против самарских «Крыльев Советов». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.