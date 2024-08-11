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Сегодня, 19:21

Балахнин оценил результативность Глушенкова на старте сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин признался, что хочет, чтобы полузащитник «Зенита» Максим Глушенков продолжал забивать за команду.

«Хочется, чтобы он ещё больше забивал, ему не нужно успокаиваться. Пусть его заберут, это хорошо, если он пойдет на повышение. Нужно только радоваться этому, парень рос и не останавливался. Это важно для всех, чтобы постоянно был какой-то рост. Даже стояние на месте подразумевает катиться вниз», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

25-летний Глушенков сыграл за «Зенит» 6 матчей, в которых отметился 10 голами и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Зенит
Максим Глушенков
Сергей Балахнин
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