Балахнин оценил шансы «Ростова» на медали РПЛ

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил шансы команды на медали РПЛ сезона-2022/23.

«Шансы у «Ростова» еще есть, но их мало. Последнюю игру «Ростов» с ЦСКА проведет, будет очень сложно. Надо исходить из игры «Ростова». Они выступают все хуже и хуже. Они не забивали уже три матча. Сказывается функциональное и психологическое состояние. Не выдержали ребята гонку за медали. Они выхолощены физически и эмоционально», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

«Ростов» сыграет с «Ахматом» 28 мая. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени. «Ростов» занимает в таблице четвертое место, имея в активе 50 очков. «Ахмат» располагается на пятой строчке, набрав 49 баллов.

Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Второе место занимает ЦСКА (54), на третьей строчке располагается столичный «Спартак». Подопечные Гильермо Абаскаля имеют в активе 53 очка. До конца чемпионата командам осталось сыграть два тура.