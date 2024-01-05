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Сегодня, 02:12

Балахнин — о новичке «Зенита» Педро: «На мой взгляд, хороший футболист»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил трансфер Педро из «Коринтианс» в «Зенит».

«На мой взгляд, хороший футболист, который играет в сборной Бразилии и стоит 4-5 миллионов, не большая цена на самом деле», — приводит Vprognoze.ru слова Балахнина.

17-летний бразилец присоединится к «Зениту» 12 января и примет участие в традиционных медицинских мероприятиях перед возобновлением сезона.

Педро является воспитанником «Коринтианса». На его счету 1 гол в 21 матче за бразильский клуб. 5 февраля форварду исполнится 18 лет.

Педро. «Зенит» взял 17-летнего вундеркинда из Бразилии. Педро — суперталант, но не стоит сразу ждать от него чудес
Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11430854-balahnin-ocenil-novichka-zenita-pedro.html
Футбол
ФК Коринтианс
Педро (Зенит)
Сергей Балахнин
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