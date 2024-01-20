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РПЛ

Сегодня, 17:40

Балахнин оценил вероятность ухода Абаскаля из «Спартака» в «Кадис»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал информацию о возможном уходе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в испанский «Кадис».

«Трудно сказать, стоит ли Абаскалю менять ведущий клуб РПЛ на аутсайдера чемпионата Испании. Нужно оценивать ситуацию с учетом ее индивидуальных особенностей. Естественно, с одной стороны, лучше бороться за медали и участвовать в сражениях за титулы, чем за подъем из зоны вылета. Но конкретные обстоятельства в жизни бывают разными. Кому-то очень хочется работать дома, например. Все-таки думаю, что Абаскаль сейчас продолжит руководить «Спартаком» и до конца сезона точно останется в Москве», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что Абаскаль остается главным претендентом на пост главного тренера «Кадиса», а «Спартак» потребует 2 миллиона евро в качестве компенсации за уход 34-летнего испанца.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Сергей Балахнин
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