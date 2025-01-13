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Сегодня, 10:30

Балахнин отметил, что «Локомотив» показывал современный футбол в первом круге РПЛ

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин выделил игру «Локомотива» в первом круге РПЛ.

«В этом сезоне приятной неожиданностью стал «Локомотив». Команда в целом удивила. Особенно первую часть чемпионата железнодорожники провели очень хорошо. Они показывали современный и быстрый футбол. «Локомотив» действительно радовал своей игрой. Из команд-новичков этого сезона я бы особо никого не выделял. «Акрон» и махачкалинское «Динамо» занимают примерно те места, которое и должны», — цитирует Балахнина Legalbet.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», у которого 39 баллов. На второй позиции располагается «Зенит» (39), уступающий «быкам» по дополнительным показателям.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Балахнин
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