Балахнин отметил, что «Локомотив» показывал современный футбол в первом круге РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин выделил игру «Локомотива» в первом круге РПЛ.

«В этом сезоне приятной неожиданностью стал «Локомотив». Команда в целом удивила. Особенно первую часть чемпионата железнодорожники провели очень хорошо. Они показывали современный и быстрый футбол. «Локомотив» действительно радовал своей игрой. Из команд-новичков этого сезона я бы особо никого не выделял. «Акрон» и махачкалинское «Динамо» занимают примерно те места, которое и должны», — цитирует Балахнина Legalbet.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», у которого 39 баллов. На второй позиции располагается «Зенит» (39), уступающий «быкам» по дополнительным показателям.