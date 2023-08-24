Балахнин отметил, что «Спартак» в состоянии обыграть «Ахмат»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

«Спартаку» надо реабилитироваться, плюс показать свои притязания на чемпионство. Красно-белые были хороши, до срыва с «Зенитом», когда они по игре уступили питерцам. Теперь надо показывать, что команда все равно находится в борьбе за чемпионство. Они в состоянии обыграть «Ахмат». Есть проблемы с обороной. В защите достаточно хороших футболистов, просто они как-то не организованы. А так, эти ребята способны играть лучше в защите», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет 26 августа и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков за 5 туров. Грозненская команда с 6 очками расположилась на 9-й позиции.