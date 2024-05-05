Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:19

Балахнин отреагировал на поражение «Краснодара» в матче с «Ахматом» в РПЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Сергей Балахнин не считает, что игроки «Краснодара» вышли немотивированными на матч 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

«Я бы не говорил ничего о мотивации, «Краснодар» наверняка был мотивирован. Другое дело, что у команды ничего не получалось. А то, что игроки все осознавали, не поддаётся сомнению. Ведь когда остается совсем мало туров, и ты как бы борешься за первое место, тут вообще не стоит говорить о мотивации», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

«Краснодар» с 50 очками остается на втором месте в РПЛ. «Ахмат» с 32 баллами идет десятым в турнирной таблице. Грозненцы одержали четвертую победу подряд.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11711378-balahnin-prokommentiroval-porazhenie-krasnodara-v-matche-s-ahmatom-v-rpl.html
ФК Ахмат
ФК Краснодар
Сергей Балахнин
Обсудить
Читайте также
Лыжники Непряева и Терентьев ждут ребенка
Защитник «Металлурга» Яковлев: «В Москве намного чище и лучше, чем в Нью-Йорке»
WSJ узнала о планах Запада потребовать от Киева возобновить выплаты по госдолгу
Кузя отомстит Панарину за Ови, а Боб вернет «Бостону» его 2023-й? Прогноз на второй раунд Кубка Стэнли-2024 в Восточной конференции
В Японии осенью планируют начать тесты препарата для выращивания зубов
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Популярное видео
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
Лепехин: «Зенит» разберется с «Факелом» на классе»
Заварзин: «Пусть Галицкий сам выходит и тренирует, ведь проблема «Краснодара» в тренере»
Попов считает ЦСКА фаворитом матча 27-го тура РПЛ против «Рубина»
«Факел» выпустил промо-ролик к матчу с «Зенитом» в стиле Гай Ричи
Судью Шафеева сняли с матча «Зенита»
Бериша — о матче с «Краснодаром»: «Ахмат» проявил характер и заслуженно добился победы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агент Роналдо сообщил, что на данный момент футболист не получал предложений от других клубов

Тошич надеется, что ЦСКА вернет звание лучшего и самого сильного клуба в России