Балахнин — об отставке Адиева: «Все закономерно»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на уход Магомеда Адиева с поста главного тренера «Ахмата».

«Конечно, результаты такие, что уход Адиева не удивляет. И в первую очередь, говорить нужно даже не о результатах, а об игре команды. Поэтому отставка тренера закономерна. Повлияла на нее и кадровая политика, которая была не на высоте. Но об уходе Конате было известно заранее. Он играл одну из ключевых ролей в «Ахмате». Нужно было готовиться и искать достойного игрока на его место. Это было очевидно. В любом случае вина за это лежит и на наставнике. Он либо не понял этого, либо понял, но не смог убедить руководство взять нужного исполнителя. А тут еще наложились травмы и потери футболистов», — сказал Балахнин Vprognoze.ru.

Адиев возглавил «Ахмат» в апреле 2024 года. В прошлом сезоне команда под его руководством одержала 5 побед при 4 поражениях и сохранила место в РПЛ. В нынешнем чемпионате России грозненцы в семи турах не одержали ни одной победы.