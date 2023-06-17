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Сегодня, 19:10

Балахнин: «Коваленко — перспективный игрок, в «Зените» он мог бы получить практику»

Алина Савинова
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Футбольный эксперт Сергей Балахнин прокомментировал возможный переход полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в «Зенит».

«Не удивлен, потому что «Зенит» благодаря своим финансовым возможностям может перекупить любого футболиста. А Коваленко — действительно хороший игрок, перспективный. Видимо, «Зенит» думает о будущем. «Зенит» всегда дает играть молодым, особенно с хорошими перспективами. Да, может, Коваленко сразу не будет попадать основной состав, но он будет выходить постоянно. У питерского клуба большой запас прочности, и он может себе позволить выпускать молодых ребят, даже ослабляя команду. Поэтому практика у него будет. Или Семак даст ему провести отдельные полные матчи. Ребята там растут», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Балахнина.

В прошедшем сезоне 19-летний Коваленко провел 23 матча за «Сочи» в РПЛ, отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005168726_balahnin_esli_kovalenko_pereydet_v_zenit_u_nego_tam_budet_igrovaya_praktika_ne_nado_boyatsya
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Александр Коваленко
Сергей Балахнин
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